Как удалить чернила из обоев: 3 быстрых способа

Борьба с разрисованными обоями может быть сложной задачей. UAportal рассказывает о нескольких способах, которые помогут вам избавиться от рисунков, не повредив стены.

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Прежде чем погрузиться в процесс, важно определить тип обоев и оценить их совместимость с разными методами очистки. Если у вас виниловые обои вам повезло, поскольку их можно мыть агрессивными химическими средствами. Однако не мойте их без водоотталкивающей пропитки.

Кроме того, если ваши обои находятся под слоем краски, вы можете мыть и чистить их при условии, что качество краски позволяет это делать. Кроме того, лучше избегать контакта бумажных обоев с водой или химическими средствами.

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Рассмотрим три быстрых метода, которыми можно воспользоваться, чтобы удалить чернила из обоев:

Отбеливатель:

1. Нанесите небольшое количество отбеливателя на блюдце.

2. С помощью ватной палочки осторожно нанесите отбеливатель на окрашенные участки.

3. Оставьте на несколько часов.

4. Осторожно протрите мягкой тканью.

Марганец:

1. Растворите несколько кристаллов марганца в уксусе.

2. Смочите в растворе ватный диск и протрите им пораженные участки.

3. После этого смочите закрашенные участки перекисью водорода.

Лимонная кислота:

1. Лимонная кислота хорошо подходит для очищения виниловых обоев.

2. Смочите ватную палочку в растворе лимонной кислоты.

3. Протрите пораженные участки обоев смоченной ватной палочкой.

Не забывайте следовать этим инструкциям и всегда тестируйте любое чистящее средство на небольшом, незаметном участке. Применяя эти методы, вы сможете успешно удалить чернила из ваших обоев и восстановить их первоначальный вид.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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