Как удалить масляные пятна с одежды: нет необходимости стирать сразу

Когда дело доходит до удаления масляных пятен с одежды, можно применить несколько практических методов, не требующих стирки. UAportal поделился советами, как избавиться от жирных пятен с использованием доступных предметов.

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Использование мыла и воды

Чтобы вывести масляные пятна из одежды без стирки, нужно нанести хозяйственное мыло непосредственно на пятно, затем протереть ткань влажной тряпкой. Это поможет расщепить загрязнение, что облегчит его удаление из ткани. После очищения место следует промыть водой, а затем промокнуть досуха чистой тряпкой.

Использование детской присыпки или кукурузного крахмала

Чтобы эффективно вывести масляные пятна без стирки, посыпьте пятно детской присыпкой или кукурузным крахмалом и оставьте по крайней мере на 30 минут. После этого осторожно удалите присыпку щеткой, поскольку оно поглотит масло из ткани. Этот метод особенно полезен для деликатных тканей.

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Использование белого уксуса

Налейте небольшое количество белого уксуса прямо на пятно и осторожно вотрите его в ткань. Оставьте на 10-15 минут, затем промойте пятно водой. Кислотность уксуса помогает расщеплять жир и может быть особенно эффективной для устойчивых или устаревших пятен.

Использование пищевой соды

Чтобы вывести масляные пятна, посыпьте пораженный участок содой и мягко вотрите ее в ткань. Оставьте на 15-20 минут, чтобы сода впитала масло. После этого счистите соду щеткой и удалите ее остатки влажной тряпкой.

Использование пены для бритья

Нетрадиционный, но эффективный способ удаления масляных пятен без стирки – это нанесение крема для бритья на загрязненный участок. Осторожно вотрите крем для бритья в ткань и оставьте его на 15 минут. Затем промокните участок влажной тряпкой, чтобы удалить остатки масла и пены.

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