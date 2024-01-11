Как удалить налет на душевой воронке: 4 действенных совета

UAportal рассказал об эффективных методах удаления налета на душевой воронке с помощью натуральных чистящих средств. Эти способы обеспечивают безопасные и экологически чистые варианты для владельцев домов.

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Уксус

Для использования этого метода равные части белого уксуса и воды смешивают в полиэтиленовом пакете и закрепляют вокруг лейки. Оставьте его на 30 минут или ночью. После замачивания пакет можно снять, а душевую воронку почистить зубной щеткой или тряпкой, чтобы удалить разрыхленный налет.

Пищевая сода

Еще один вариант удаления налета из душевой лейки – использование пасты из пищевой соды. Паста создается путём смешивания соды с водой до образования густой консистенции. После нанесения на пораженные участки следует оставить на 15-20 минут, а затем почистить душевую воронку щеткой или тряпкой и тщательно промыть, чтобы удалить налет.

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Лимонный сок

Лимонный сок, известный своими кислотными свойствами, можно также использовать как натуральный очиститель для удаления налета на душевой воронке. Разрежьте лимон пополам и вотрите его непосредственно в пораженные участки. После того как лимонный сок останется на 10-15 минут, душевую насадку можно протереть влажной тряпкой.

Раствор пищевой соды и уксуса

Мощное средство для удаления или предотвращения налета на душевой воронке, которое можно сделать своими руками, заключается в сочетании пищевой соды и уксуса для создания пенного раствора. Нанесите его на душевую воронку и оставьте на 15-20 минут, затем тщательно почистите и промойте, чтобы эффективно удалить налет.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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