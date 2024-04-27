Как удалить пятна крови из одежды: три полезных лайфхака

Выведение пятен крови из одежды может быть сложной задачей, но несколько простых и эффективных методов могут помочь решить эту проблему. UAportal узнал о лайфхаках, предлагающих практические решения как для свежих, так и для засохших пятен.

Перекись водорода

Загрязненную ткань можно замочить в перекиси водорода на 5-10 минут, чтобы расщепить кровь. Затем этот участок следует осторожно промокнуть чистой тканью, чтобы удалить пятно. После этого ткань следует прополоскать холодной водой.

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Соль и холодная вода

Смесь соли и холодной воды также может быть эффективным пятновыводителем. Приготовив пасту из холодной воды и соли, нанесите ее на загрязненный участок и дайте высохнуть. После высыхания соскребите соляную пасту и промойте ткань холодной водой.

Уксус и пищевая сода

Эффективный метод – нанести на пятно пасту из равных частей уксуса и пищевой соды. Оставьте пасту около 30 минут, а затем промойте ткань холодной водой. После полоскания ткань можно постирать в обычном режиме.

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