Как удалить пятна от дезодоранта из одежды: 4 способа

Когда дело доходит до удаления стойких пятен дезодоранта из одежды, существует несколько эффективных методов, дающих положительные результаты. UAportal рассказал, как с помощью обычных бытовых средств можно устранить эти неприглядные следы.

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Использование уксуса и воды

Одним из эффективных способов удаления пятен от дезодоранта из одежды является использование смеси уксуса и воды. Раствор можно создать, смешав равные части этих ингредиентов и нанести его непосредственно на загрязненный участок. Оставьте раствор на 30 минут, а затем смойте холодной водой и постирайте, как обычно, чтобы эффективно удалить пятна.

Пищевая сода и перекись водорода

Еще одним эффективным методом борьбы с пятнами от дезодоранта является использование пасты из пищевой соды и перекиси водорода. Чтобы создать пасту, смешайте эти два ингредиента вместе с образованием густой консистенции. Затем пасту нужно нанести непосредственно на загрязненный участок, осторожно втереть в ткань и оставить примерно на 15 минут, после чего постирать изделие в обычном режиме.

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Лимонный сок

Для светлых тканей мощным пятновыводителем от дезодоранта является использование лимонного сока. Эффективным может оказаться оставление его примерно на 10 минут перед тем, как промыть холодной водой и постирать одежду в обычном режиме.

Хозяйственное мыло

Еще одним эффективным методом удаления пятен от дезодоранта является предварительная обработка пораженного участка хозяйственным мылом. Нанесите небольшое количество мыла прямо на пятно и мягко вотрите его, чтобы удалить пятно. Оставьте его на 10-15 минут, а затем промойте холодной водой и постирайте, как обычно.

Напомним, мы рассказали, какими натуральными средствами можно заменить дезодорант.

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