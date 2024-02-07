Как удалить пятна от дезодоранта на одежде: 3 эффективных лайфхака

Когда дело доходит до борьбы с нежелательными пятнами от дезодоранта на одежде, эффективность и доступность являются ключевыми факторами. UAportal подготовил три проверенных лайфхака, которые избавят вас от обременительного процесса повторной стирки. Вы можете найти все, что необходимо прямо на своей кухне.

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Соль

Соль является универсальным средством, поскольку она хорошо работает как на светлых, так и темных тканях, эффективно выводя даже самые стойкие пятна. Однако она не подходит для тонких или тонких материалов.

Чтобы вывести пятно, просто намочите пораженный участок ткани и обильно посыпьте его поваренной солью. Аккуратно потрите пятно, чтобы оно было слегка влажным. После этого вы можете постирать вещь в стиральной машине или вручную, как обычно.

Уксус

Для этого способа выбирайте натуральный уксус либо лимонный сок, избегая магазинных аналогов. Убедитесь, что это 6 или 9% раствор, поскольку крепкий уксус, а именно эссенция, яблочный или винный, могут повредить ткань. Хотя этот метод хорошо работает с цветными тканями, шерстью и шелком, учтите, что белые ткани могут пожелтеть.

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Начните с увлажнения пятна, затем нанесите уксус непосредственно на пораженный участок. Оставьте его на время, желательно на ночь, чтобы он начал действовать. После этого постирайте вещь в стиральной машине.

Средство для мытья посуды

Универсальное средство для мытья посуды можно использовать для всех типов тканей. Выберите гелевый вариант и нанесите его прямо на пятно, оставив на ночь. По истечении времени замачивания приступайте к стирке всего изделия или загрязненного участка.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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