Как удалить пятна от духов из одежды: простые, но эффективные способы

Выведение пятен от духов с одежды может быть сложной задачей, но существуют эффективные и натуральные методы для решения этой распространенной проблемы. UAportal выяснил, как это сделать.

Видео дня

Уксус

Уксус – эффективный и натуральный способ выведения пятен от духов с одежды. Смесь из равных частей белого уксуса и воды следует нанести на загрязненный участок и оставить на несколько минут. После этого промокните пятно чистой тряпкой, а одежду постирайте, как обычно.

Использование пищевой соды

Пищевая сода – еще один замечательный метод для удаления пятен от духов. Из соды и воды следует приготовить пасту, которую можно нанести на загрязненный участок, аккуратно почистить, а затем оставить на несколько минут, прежде чем стирать в обычном режиме. Этот метод является мягким, но эффективным, что делает его отличным решением для деликатных тканей.

Читайте также: Пять советов, как эффективно вывести жирные пятна из одежды

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло, мощный обезжириватель, эффективно удаляет пятна от духов. Аккуратно вотрите небольшое количество мыла в загрязненный участок и оставьте на 10-15 минут, прежде чем стирать одежду в обычном режиме - это быстрый и простой метод, что делает его идеальным средством для удаления пятен.

Перекись водорода

Для стойких пятен от духов перекись водорода может стать хорошим решением. Рекомендуется нанести небольшое количество средства непосредственно на пятно и оставить на несколько минут, после чего прополоскать холодной водой и постирать, как обычно. Важно сначала протестировать его на небольшом, скрытом участке, поскольку перекись водорода может иметь отбеливающий эффект на некоторых тканях.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !