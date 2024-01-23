Как удалить пятна от духов из одежды: Три натуральных средства

Когда дело доходит до очищения пятен духов, определенные натуральные методы доказали свою высокую эффективность. UAportal выяснил, как с помощью доступных продуктов можно добиться чистоты и свежего запаха одежды.

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Уксус

Когда дело доходит до удаления пятен от духов из одежды, одним из эффективных советов является использование белого уксуса. Смесь ровных частей воды и белого уксуса нанесите на загрязненный участок. Оставьте на несколько минут, затем осторожно промокните место чистой тряпкой.

Это поможет расщепить и вывести пятно от духов из ткани. После этого одежду следует постирать в обычном режиме, чтобы удалить стойкий запах уксуса.

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Пищевая сода

Еще один полезный совет для удаления пятен от духов из одежды – использование пищевой соды. Создание пасты путем смешивания соды с водой, затем нанесение ее на загрязненный участок может обеспечить эффективные результаты.

Аккуратно вотрите пасту в ткань и оставьте ее примерно на 30 минут. После этого промойте холодной водой. Поглощающие свойства пищевой соды поднимут и впитают пятно от духов из одежды.

Лимонный сок

Использование лимонного сока как натурального средства также эффективно для удаления пятен от духов из одежды. Выжмите свежий лимонный сок на загрязненный участок и оставьте его на несколько минут.

Затем постирайте одежду холодной водой и дайте ему высохнуть на воздухе. Это нужно для того, чтобы лимонная кислота расщепилась и удалила пятна от духов, оставив свежий цитрусовый запах.

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