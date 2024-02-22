Как удалить пятна от косметики из одежды: эффективные средства

Борьба с пятнами от макияжа на одежде может быть сложной, но при правильном подходе их можно эффективно вывести. UAportal собрал советы, которые предлагают простые и действенные методы решения этой распространенной проблемы.

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Хозяйственное мыло

Одним из эффективных методов удаления пятен от макияжа с одежды является использование хозяйственного мыла. Небольшое количество мыла можно нанести на загрязненный участок и мягко втереть пальцами. Затем оставьте на несколько минут, а затем промойте холодной водой. Этот метод хорошо работает для пятен от макияжа на масляной основе и может помочь вывести пятно с ткани, оставив одежду чистой.

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Использование салфеток для макияжа

Если вы имеете дело со свежим пятном макияжа на одежде, использование салфетки для снятия макияжа может изменить ситуацию. Осторожно промокните загрязненный участок салфеткой, чтобы снять макияж, не размазывая его дальше. После того как большая часть загрязнения будет удалена, воспользуйтесь пятновыводителем и постирайте вещь в стиральной машине, как обычно.

Замачивание в уксусе и пищевой соде

Смесь уксуса и пищевой соды может стать спасительным средством для особо стойких пятен от макияжа. Создание пасты из равных этих ингредиентов и нанесение ее непосредственно на загрязненный участок может помочь. Если оставить пасту минимум на 30 минут перед обычной стиркой, это особенно эффективно для удаления стойких пятен

Перекись водорода

Перекись водорода – мощное средство для борьбы со стойкими пятнами от макияжа. Просто налив небольшое количество перекиси непосредственно на загрязнение и оставив ее на несколько минут, вы можете заметно изменить ситуацию. Она поднимет пятно с ткани, что облегчит его удаление во время стирки.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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