Как удалить разные пятна с дивана: полезные советы

Когда дело доходит до того, чтобы ваш диван не имел пятен, понимание наилучших методов очистки имеет решающее значение. UAportal собрал различные эффективные советы, как бороться с этой проблемой.

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Удаление пятен от кофе

Если кофе случайно пролился на диван, в первую очередь нужно немедленно промокнуть место чистой тряпкой, чтобы впитать как можно больше жидкости. Затем чайную ложку мягкого жидкого мыла можно смешать с чашкой воды и аккуратно промокнуть загрязненный участок.

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Следующий шаг – смыть мыльную смесь чистой влажной тряпкой и вытереть насухо полотенцем. В случае стойких пятен от кофе рекомендуется использовать коммерческое средство для чистки обивки.

Устранение пятен от домашних животных

Удаляя пятна от домашних животных на диване, следует начать с удаления всех твердых остатков, а затем промокнуть участок чистой тряпкой. Для эффективного удаления пятен можно распылить на загрязненный участок раствор белого уксуса и воды, смешанных в пропорции 1:1.

Важно оставить его на несколько минут, затем промокнуть место чистой тканью и повторить процесс, если необходимо, пока пятно не исчезнет. Этот раствор не только удалит пятно, но и поможет устранить неприятные запахи.

Как бороться с чернильными пятнами

Если вы столкнулись с чернильным пятном на диване, первым делом промокните пятно чистой тряпкой, избегая трения, поскольку это может привести к дальнейшему распространению чернил. Затем небольшое количество медицинского спирта можно нанести на ватный диск и промокнуть пятно.

Затем следует промокнуть его чистой тряпкой и повторять процесс, пока пятно не исчезнет. В качестве альтернативного метода для обработки чернильных пятен на тканевых диванах можно также использовать лак для волос или жидкость для снятия лака с ногтей.

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