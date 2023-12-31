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Как удалить стойкие пятна жира из столешницы: Эффективные советы

Владислав Москаленко

Жир на столе

Жирные пятна, остающиеся после приготовления блюд, могут стать надоедливой проблемой, особенно когда обычные моющие средства не помогают. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут справиться с пятнами жира на столешнице.

Использование уксуса и пищевой соды

Уровни уксуса и пищевой соды нужно смешать для создания пасты. Средство нужно нанести на капли жира и бросить на 15-20 минут. Губкой или тряпкой стереть застывшую грязь, после чего столешницу промыть теплой водой и высушить.

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Использование лимонного сока и соли

Лимонный сок следует смешать с солью, чтобы образовалась кашицеобразная паста. Ее нужно нанести на застывший жир и бросить на 10-15 минут. Для удаления грязи следует использовать щетку или губку.

Применение мыла для посуды и горячей воды

Столешницу нужно залить горячей водой и добавить большое количество мыла для посуды. После этого оставить мыло на 30 минут, в результате капли жира вытереть губкой или щеткой. Затем столешницу нужно тщательно промыть горячей водой.

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