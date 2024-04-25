Как удалить жир из сковороды: эффективные методы, которые помогут
Важно знать, как бороться со стойким жиром и копотью, которые накапливаются на сковородках. UAportal узнал простые, но эффективные методы, которые точно помогут.
Пищевая сода
Насыпьте большое количество пищевой соды на загрязненный сковородный участок, а затем влажной тряпкой или губкой соскребите жир и копоть. Сода имеет абразивную текстуру, помогающую удалить стойкие остатки, не повреждая поверхность. После очистки тщательно промойте сковороду водой и протрите ее досуха чистым полотенцем.
Замачивание в уксусе
Заполните сковороду ровными частями воды и уксуса и оставьте на 30 минут. Кислая природа уксуса помогает разрыхлить нагар, что облегчает его удаление. После замачивания сковороду следует почистить неабразивной губкой и средством для мытья посуды, чтобы удалить остатки накипи.
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Метод лимонного сока
Выжмите сок свежего лимона на пораженные участки сковороды и оставьте на несколько минут. Лимонный сок расщепляет жир и копоть, облегчая очищение.
Картофельно-солевой скраб
Разрежьте картофелину пополам, окуните ее в соль, а затем протрите ею грязные участки сковороды. Естественная абразивность соли в сочетании с влажной и текстурой картофеля поможет удалить остатки нагара. После очищения промойте сковороду водой и полностью высушите ее.
Напомним, мы уже писали о пяти действенных способах, чтобы к сковороде ничего не прилипало.
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