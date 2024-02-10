Как удалить жирный налет на кухонных фасадах

Когда дело доходит до борьбы с жировыми отложениями на кухонных фасадах, практичные средства имеют решающее значение. UAportal поделился ценными методами очищения.

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Уксусный раствор

Для очищения жировых отложений можно создать простой уксусный раствор, смешав равные части белого уксуса и воды. Нанесите смесь прямо на жирные участки и оставьте на несколько минут, чтобы расщепить жир. Затем с помощью салфетки из микрофибры протрите уксусный раствор вместе с жиром. Этот способ не только лишь очищает жир, да и дезинфицирует поверхности. В завершение промойте поверхность чистой водой и протрите насухо, чтобы предотвратить появление разводов.

Паста из пищевой соды

Еще один эффективный лайфхак для очищения заключается в использовании пасты из пищевой соды. Для получения густой пасты смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите пасту на жирные участки и осторожно потрите их неабразивной губкой или тряпкой. Сода действует как абразивное средство для удаления стойкого жира, не царапая поверхности. После очищения пасту следует вытереть влажной тряпкой и тщательно вытереть досуха, чтобы поверхность была блестяще чистой.

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Цитрусовые

Естественная сила цитрусовых может быть использована для борьбы с жирным налетом. Разрежьте лимон или лайм пополам и обмакните их в небольшое количество соли. Подсоленным цитрусом нужно протереть жирные поверхности, слегка сжав фрукт, чтобы выпустить сок. Кислотность цитрусовых расщепляет жир, а соль обеспечивает мягкую очистку. Отмыв жир, следует протереть поверхность влажной тряпкой и вытереть досуха, чтобы получить свежую и чистую поверхность.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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