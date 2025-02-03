Как удержать вес после похудения: действенные рекомендации

Потеря лишнего веса очень непростая задача. Но еще сложнее удержание достигнутого результата.

Результаты многих исследований подтверждают эту истину. Некоторые ученые считают, что человеческое тело имеет определенную точку веса, в которую оно возвращается. И если человек теряет килограммы, организм пытается снова их набрать.

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Хоча існують докази на користь теорії про задану точку ваги, інші фактори втрати ваги також важливі. І дослідження демонструють, що можна схуднути та не набрати знову втрачені зайві кілограми.

ТЕОРІЯ ЗАДАНОЇ ТОЧКИ ВАГИ

Ця теорія стверджує, що організм намагається підтримувати свою вагу в межах певного діапазону протягом усього дорослого життя. Деякі люди можуть бути худорлявими у молодості та набрати вагу після досягнення середнього віку.

Згідно з теорією заданої точки ваги, якщо людина починає споживати менше калорій, метаболізм її організму сповільниться. Тобто він буде спалювати менше калорій, навіть якщо рівень фізичної активності не зміниться. Організм також може змінити спосіб засвоєння поживних речовин, або гормональний профіль, що підвищить відчуття голоду. Ці фактори сприяють тому, що людина знову набере зайву вагу.

Ідея про задану точку ваги є лише теорією, оскільки вона ще не має реальних доказів. Дослідники помітили, що багато людей повертаються до певного діапазону ваги, але науково дослідити це непросто. Насамперед складно контролювати те, що насправді люди їдять. Більшість досліджень покладаються на суб’єктивні звіти самих учасників, які можуть бути неточними.

ЧОМУ ОРГАНІЗМ СХИЛЬНИЙ ДО НАБОРУ ВАГИ

Якщо організм допомагає відновити втрачену вагу, чи не повинен він допомагати схуднути, коли людина гладшає? Якщо існує система, яка регулює вміст жиру в організмі, чому так легко набрати зайві кілограми? Науковці шукали відповіді і на ці питання.

Біологи кажуть, що протягом всієї історії голод був однією з найбільших загроз для людини. Тому організм виробив спосіб захиститися від голоду, накопичуючи жир. Лише в останні роки ожиріння стало загрозою для здоров'я. Ймовірно, людство ще не встигло еволюціонувати, щоб відповісти й на цей виклик.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ СКОРОЧЕННІ НАДХОДЖЕННЯ КАЛОРІЙ

Зменшення кількості споживаних калорій спричиняє низку змін в організмі. Деякі з них ускладнюють утримання ваги. Зокрема:

Менший розмір тіла означає, що людина витрачає менше калорій. Тому, щоб утримати вагу, потрібно скоротити споживання їжі.

Гормональна перебудова. Рівень лептину, гормону, який відповідає за відчуття ситості, може знизитися. Ймовірно, захочеться їсти більше, щоб відчути насичення. Також може зрости рівень греліну, "гормону голоду", який відповідає за апетит.

Зосередження на їжі. Люди, які обмежують калорії, частіше думають про їжу. Дослідження показують, що у них може загострюватися нюх. Коли їжа пахне і смакує краще, люди часто їдять більше.

В ЧОМУ ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ ЗАДАНОЇ ТОЧКИ ВАГИ

Ця теорія не може пояснити деякі закономірності набору ваги, які спостерігають науковці. Ці закономірності свідчать: те, що відбувається в житті людини, відіграє роль у наборі ваги.

Зокрема, дослідники помітили, що студенти коледжів часто набирають зайву вагу. Діти, які багато дивляться телевізор, більш схильні до ожиріння. Люди часто набирають вагу після одруження. У західних країнах менш забезпечені люди мають вищий рівень ожиріння. Також люди часто повнішають після переїзду з Азії в США чи Європу.

ВАГА ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ

Втрата ваги часто призводить до сповільнення метаболізму та збільшення апетиту. Деякі дослідники стверджують, що хірургічне лікування ожиріння (баріатрична хірургія), схоже, не має такого впливу. Наукових досліджень на людях бракує. Одне дослідження на тваринах підтверджує теорію про те, що баріатричні операції можуть змінити задану точку ваги.

ЯК НЕ НАБРАТИ ЗАЙВІ КІЛОГРАМИ

Навіть якщо теорія заданої точки ваги працює, схуднути та утримувати результат можливо. Змінити задану точку ваги здатне повільне схуднення. Воно дає організму час пристосуватися до нового способу харчування. При цьому кращих результатів можна досягти завдяки медичному супроводу терапевта або дієтолога.

Нещодавні дослідження показують, що близько 20% людей, які дотримуються дієти, не скидають зайву вагу. В Америці є національний реєстр контролю ваги, який відстежує людей, які втратили щонайменше 14 кілограмів і утримують вагу протягом як мінімум одного року. Ці люди регулярно відповідають на запитання про те, як їм це вдається.

Наразі дані показують, що люди досягають більшого успіху в довгостроковій втраті ваги після "медичного тригера" — попередження про стан свого здоров'я. Крім того, учасники, яким вдається утримувати вагу, найчастіше практикували такі дії:

регулярно зважувалися, часто щодня

боролися з невеликими збільшеннями ваги, не чекаючи значного набору кілограмів

снідали, в основному кашами та фруктами

займалися фізичними вправами близько години на день, частіше ходили пішки

дотримувалися низькокалорійної, нежирної дієти

були послідовними в дотриманні свого плану харчування, навіть у вихідні та свята

Люди, які набирають вагу, часто звинувачують у цьому брак сили волі. Дослідники виявили, що сила волі відіграє певну роль у контролі ваги, але ця роль відносно невелика. Інші фактори є більш важливими.