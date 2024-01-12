Как ухаживать за деревянным полом: Важные советы

UAportal рассказал, как правильно ухаживать за деревянным полом. Узнайте полезные советы, которые помогут продлить срок службы пола и сохранить его красоту.

Видео дня

Регулярная уборка

Правильный уход за деревянным полом предусматривает регулярную уборку с помощью веника, пылесоса или швабры для удаления пыли, грязи и мусора. Это помогает предотвратить появление царапин. Кроме того, использование влажной швабры с мягким моющим средством, специально разработанным для деревянных полов, помогает поддерживать поверхность в чистоте, не причиняя ей вреда.

Читайте также: Зачем в воду добавлять соль при мытье полов: полезный лайфхак

Избегайте появления влаги

Правильный уход за деревянным полом предполагает избегание воздействия влаги. Немедленное вытирание любых разливов помогает предотвратить деформацию, разбухание и повреждение древесины водой.

Регулярный обзор

Важно регулярно осматривать ее на наличие признаков износа, царапин или других повреждений. Любые проблемы следует решать немедленно, а пол должен быть отремонтирован или повторно уплотнен.

Меры предосторожности

Для правильного ухода важно принимать меры предосторожности, такие как использование мебельных накладок, чтобы избежать царапин и вмятин от тяжелых предметов. Коврики у входа и в комнатах также помогают предотвратить чрезмерный износ.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !