Как ухаживать за изделиями из шерсти: 3 полезные лайфхаки

Когда речь идет об уходе за шерстяными вещами, очень важно правильно стирать и сушить их, чтобы не возникало проблем. UAportal узнал эффективные лайфхаки для сохранения качества шерстяных вещей.

Стирка в холодной воде

Использование горячей воды может привести к усадке шерсти и увеличению ее жесткости, что может вызвать зуд и дискомфорт. Холодная вода сохраняет мягкость и качество шерсти.

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Использование уксуса

Добавление небольшого количества уксуса в стиральную машину во время цикла полоскания может помочь смягчить шерстяные ткани и удалить остатки мыла или моющего средства. Кроме того, уксус помогает выровнять уровень pH шерсти, предотвращая ее огрубение.

Сушка на воздухе

Тепло от сушилки может привести к тому, что шерстяные волокна сжимаются и становятся жесткими, что приводит к дискомфорту при ношении. Сушка одежды на воздухе поможет сохранить ее мягкость и снизить вероятность дискомфорта.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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