Как ухаживать за кожей зимой: действенные советы

В зимний период важно заботиться о коже. В частности, нужно скорректировать уход. UAportal даст несколько практических советов и рекомендаций, которые помогут вам в этом.

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Регулярно увлажняйте кожу

Зимой холодный и сухой воздух может привести к обезвоживанию кожи, склонности к сухости, шелушению и раздражению. Для борьбы с этим важно регулярно увлажнять кожу. Нужно выбрать насыщенный и питательный увлажняющий крем, подходящий для вашего типа кожи, и ежедневно наносить его на лицо и тело.

Используйте мягкое очищающее средство

Жесткие моющие средства могут лишить кожу природных жиров и еще больше высушить ее. Рекомендуется выбирать мягкие, не пенистые средства для умывания, эффективно очищающие кожу, не вызывая раздражения или сухости. Ищите очищающие средства, содержащие увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота.

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Защищайте кожу от непогоды

В зимний сезон суровые погодные условия могут нанести вред коже. Следует защищать кожу от холодного ветра, нося шарф или шапку, закрывающую лицо и уши. Также важно наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF 30 даже в пасмурные дни, чтобы оградить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Поддерживайте водный баланс

Важно пить много воды, чтобы поддерживать кожу увлажненной изнутри. Рекомендуется пить 8 стаканов воды в день и включать в рацион продукты с высоким содержанием воды, такие как фрукты и овощи.

Увлажняйте воздух дома

Отопление может пересушивать воздух в помещении, способствуя высыханию кожи. Снизьте температуру в доме и увлажняйте воздух.

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