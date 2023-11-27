Как ухаживать за курами зимой, чтобы они несли больше яиц

UAportal подготовил полезные советы по уходу за курами зимой. Узнайте, что нужно делать, чтобы куры были в комфорте и уносили больше яиц.

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Соблюдение сбалансированного рациона

Чтобы куры несли много яиц и оставались здоровыми зимой, важно кормить их сбалансированным рационом. Это включает сочетание зерновых, овощей и источников белка.

Добавление основных питательных веществ

Зимой курам может потребоваться дополнительное питание и добавки для поддержания общего состояния здоровья и увеличения яйценоскости яиц. Одним из важных питательных веществ является кальций, помогающий в формировании крепкой скорлупы.

Добавление семян льна в корм может улучшить качество яиц, поскольку они богаты омега-3 жирными кислотами. Кроме того, добавление пробиотиков в рацион может улучшить здоровье желудка и общую иммунную функцию.

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Поддерживайте соответствующую гидратацию

Важно обеспечить кур достаточным количеством воды. Для этого необходимо регулярно чистить и наполнять их контейнеры для воды. Должная гидратация важна для несения яиц и общего состояния здоровья кур зимой.

Обеспечьте комфортную среду

Зимой курам нужна комфортная и теплая среда, чтобы хорошо чувствовать себя. Важно утеплить курятник, обеспечить достаточное количество подстилки и рассмотреть возможность использования дополнительного обогрева для обеспечения их благосостояния.

Следите за их здоровьем

Регулярный мониторинг состояния здоровья важен зимой, чтобы выявить какие-либо признаки болезни. Изменение аппетита или снижение яйценоскости могут свидетельствовать о потенциальных проблемах со здоровьем. Соблюдение чистоты и гигиены в курятнике может помочь предотвратить распространение заболеваний.

Напомним, мы рассказывали о том, как сохранить свежесть яиц подольше.

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