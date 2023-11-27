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Как ухаживать за курами зимой, чтобы они несли больше яиц

Марина Грамович

Как ухаживать за курами зимой, чтобы они несли больше яиц

UAportal подготовил полезные советы по уходу за курами зимой. Узнайте, что нужно делать, чтобы куры были в комфорте и уносили больше яиц.

Соблюдение сбалансированного рациона

Чтобы куры несли много яиц и оставались здоровыми зимой, важно кормить их сбалансированным рационом. Это включает сочетание зерновых, овощей и источников белка.

Добавление основных питательных веществ

Зимой курам может потребоваться дополнительное питание и добавки для поддержания общего состояния здоровья и увеличения яйценоскости яиц. Одним из важных питательных веществ является кальций, помогающий в формировании крепкой скорлупы.

Добавление семян льна в корм может улучшить качество яиц, поскольку они богаты омега-3 жирными кислотами. Кроме того, добавление пробиотиков в рацион может улучшить здоровье желудка и общую иммунную функцию.

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Поддерживайте соответствующую гидратацию

Важно обеспечить кур достаточным количеством воды. Для этого необходимо регулярно чистить и наполнять их контейнеры для воды. Должная гидратация важна для несения яиц и общего состояния здоровья кур зимой.

Обеспечьте комфортную среду

Зимой курам нужна комфортная и теплая среда, чтобы хорошо чувствовать себя. Важно утеплить курятник, обеспечить достаточное количество подстилки и рассмотреть возможность использования дополнительного обогрева для обеспечения их благосостояния.

Следите за их здоровьем

Регулярный мониторинг состояния здоровья важен зимой, чтобы выявить какие-либо признаки болезни. Изменение аппетита или снижение яйценоскости могут свидетельствовать о потенциальных проблемах со здоровьем. Соблюдение чистоты и гигиены в курятнике может помочь предотвратить распространение заболеваний.

Напомним, мы рассказывали о том, как сохранить свежесть яиц подольше.

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