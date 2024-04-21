Как укрепить рассаду помидоров перед высадкой в открытый грунт: эффективный способ подкормки

UAportal рассказал о натуральном и эффективном удобрении для рассады томатов, которое часто называют "жидким золотом". Для обеспечения оптимального роста растений очень важно обеспечить им питание. Хотя вы можете найти удобрения в магазинах, существует экономически эффективная альтернатива, не содержащая химических веществ, с использованием обычного ингредиента, который есть на каждой украинской кухне.

Для стимулирования роста рассады томатов можно использовать обычный картофель среднего размера. Картофель является источником калия, который играет важную роль в укреплении растений, поддержании водного баланса и повышении устойчивости к стрессовым условиям.

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Когда придет время пересаживать саженцы, те из них, которые получили достаточное количество калия, будут иметь лучшее состояние. Кроме того, недостаточный уровень калия может привести к тому, что рассада будет слабой и тонкой.

Приготовить этот раствор очень просто, для этого понадобится картофельная шелуха и вода. Почистите картофель и положите шелуху в банку. Добавьте горячую воду, желательно около 80 градусов Цельсия.

Дайте смеси настояться в течение двух дней в теплом месте. Этот процесс позволяет настою обогатиться калием, превращая его в ценный источник питательных веществ. Затем осторожно полейте рассаду этим настоем, пытаясь вылить его у корней.

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