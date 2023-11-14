Как улучшить умственные способности: пять простых советов
Умный человек высоко ценится во все времена. Таким людям легче найти работу и получить уважение в обществе. Поэтому есть смысл каждый день укреплять умственные способности. UAportal даст полезные советы, которые помогут усовершенствоваться.
Решайте задачи
Вместо того, чтобы тратить время на социальные сети и просмотр фильмов, задействуйте мозг, решая задачи, выполняя упражнения и проходя тесты. Обновляйте знания из школы или студенческих лет, чтобы предотвратить забывание информации.
Читайте
Расширяйте словарный запас и улучшайте знания синтаксиса и орфографии, читая книги. Качественная литература помогает грамотно формулировать мнения. Анализируйте точку зрения автора, чтобы развить критическое мышление.
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Выполняйте физические упражнения
Физическая форма тесно связана с остротой разума. Регулярные физические упражнения обеспечивают мозг кислородом, улучшая его работу. Сделайте выполнение простых упражнений повседневной привычкой.
Учите новые слова
Обратитесь к словарю, чтобы узнать значение слов. Это упражнение позволяет расширить словарный запас. Также учите иностранные языки, чтобы улучшить лингвистические способности.
Онлайн-курсы
Используйте онлайн-видеоплатформы, чтобы получить доступ к огромному объему знаний. Выбирайте информативные курсы, а не просто развлекательные. Изучайте разные направления – от декорирования интерьера до курсов компьютерных наук.
Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно медитировать, если вы начинающий.
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