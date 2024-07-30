Как улучшить вкус блюд, приготовленных в микроволновке

Многие люди совершают ненужные ошибки при пользовании бытовыми СВЧ-печами. UAportal собрал простые, но эффективные советы, которые помогут улучшить процесс приготовления пищи в микроволновой печи.

Трюк быстрой разморозки

Чтобы быстро разморозить еду в микроволновой печи, следует поставить рядом с ней стакан воды. Пар от воды поможет равномерно и быстро разморозить пищу, не давая ей частично приготовиться.

Предотвращайте разбрызгивание пищи

Чтобы предотвратить разбрызгивание пищи внутри микроволновой печи, следует накрывать посуду крышкой, пригодной для использования в микроволновой печи, или бумажным полотенцем. Это поможет предотвратить возникновение беспорядка и значительно облегчит уборку.

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Кроме того, под тарелку можно поставить большую тарелку, чтобы собрать капли и не допустить их попадания на дно микроволновой печи.

Равномерное время приготовления

Чтобы пища готовилась равномерно, рекомендуется размещать ее на тарелке по кругу. Это способствует равномерному распределению тепла микроволновой печи, предотвращая пережаривание в одних местах и недожаривание в других.

Кроме того, перемешивание пищи на половине времени приготовления поможет перераспределить тепло и обеспечить равномерное приготовление.

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