Как улучшить запах на кухне: 4 полезных совета

UAportal рассказывает о практических советах по улучшению запаха на вашей кухне. Независимо от того, это неприятный запах мусора или стойкие запахи от приготовления пищи, эти советы помогут вам создать более свежую среду.

Видео дня

Регулярно выбрасывайте мусор

Чтобы улучшить запах на кухне, регулярно выбрасывайте мусор. Храните продукты в герметичных контейнерах, чтобы устранить неприятные запахи. Использование натуральных средств, таких как пищевая сода или цедра лимона, также может помочь нейтрализовать неприятные запахи.

Поддерживайте чистоту в холодильнике

Поддерживайте чистоту в холодильнике, регулярно извлекая просроченные или испорченные продукты. Освежить его можно, протерев внутреннюю поверхность смесью уксуса и воды. Кроме того, положите в холодильник открытую коробку с пищевой содой, чтобы она поглощала любые неприятные запахи.

Читайте также: В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видео-лайфхак

Улучшите вентиляцию

Сосредоточьтесь на улучшении вентиляции на кухне, чтобы предотвратить накопление запахов. Для устранения запахов используйте вытяжной вентилятор во время приготовления пищи.

Если у вас нет вытяжного вентилятора, открывайте окна или используйте портативный вентилятор для обеспечения циркуляции свежего воздуха. Не забывайте очищать фильтры в вытяжке.

Сразу мойте грязную посуду

Возьмите за привычку сразу мыть грязную посуду, чтобы предотвратить задержку запахов пищи на кухне. Или поместите его в посудомоечную машину для эффективной очистки. Регулярно протирайте столы, плиты и другие поверхности, чтобы удалить остатки пищи, способствующие возникновению неприятного запаха.

Ранее UAportal писал о различных естественных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !