Как уменьшить количество пыли в доме: 3 эффективных лайфхака

Каждая хозяйка понимает, что такое постоянная борьба с пылью. Она может испортить настроение и требовать бесконечных усилий по уборке, особенно аллергикам. UAportal рассказал, что существуют эффективные лайфхаки, которые не искоренят пыль полностью, но значительно снизят частоту протирания поверхностей.

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Ковры

Ковры, как правило, большие магниты для пыли – они не только собирают грязь, но и скрывают частицы эпидермиса, которые привлекают пылевых клещей. Если регулярная чистка вызывает затруднения, подумайте об их полном удалении. Или же предпочтите качественные материалы, выбрав надежный дверной коврик, который все еще может служить своему назначению, минимизируя накопление пыли.

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Шторы

Шторы также имеют тенденцию накапливать значительное количество пыли. Опытные хозяйки советуют тщательно стирать их каждые два месяца, но не менее важно периодически пылесосить. Эта комбинация эффективно удаляет накопленные частицы пыли, сохраняя ваше жилое пространство более свежим и уменьшая количество потенциальных аллергенов.

Жалюзи

Жалюзи часто скапливают слои пыли на своих поверхностях. Если мнение о постоянном протирании не привлекает, возможно, пора рассмотреть альтернативные варианты. Ищите оконные покрытия, за которыми легче ухаживать и которые не накапливают так много пыли, что уменьшит ваши усилия по уборке.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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