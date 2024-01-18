Как уменьшить количество пыли в доме: Простые и практичные советы

UAportal рассказал о простых и эффективных лайфхаках для уменьшения пыли в вашем доме. Узнайте, что нужно сделать, чтобы реже вытирать поверхности дома.

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Салфетки из микрофибры

Салфетки из микрофибры предназначены для того, чтобы притягивать и удерживать частицы пыли, облегчая удаление с поверхностей. Протирая мебель, полки и другие места этой салфеткой, можно значительно снизить количество пыли.

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Держите окна закрытыми

Закрывая окна, можно снизить количество пыли. Хотя потребность в свежем воздухе вполне ясна, открытые окна пропускают частицы пыли извне в дом и оседают на поверхностях.

Воздухоочистители

Еще один полезный совет для минимизации пыли в доме – это использование воздухоочистителей. Эти устройства могут фильтровать воздух от частиц пыли и других загрязнителей. Ищите воздухоочистители с HEPA-фильтрами, поскольку они очень эффективно улавливают даже мельчайшие частицы.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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