Как уменьшить потребление электроэнергии в режиме ожидания приборов: важные советы

Многие электронные устройства продолжают потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии, что приводит к излишним затратам энергии. UAportal узнал, что следуя практическим советам, люди могут эффективно сократить потребление электроэнергии и уменьшить счета. UAportal разобрался, как это сделать.

Выключайте приборы из розетки

Приборы следует выключать из розетки, если они не используются, чтобы предотвратить потребление электроэнергии в режиме ожидания. Зарядные устройства, компьютеры и телевизоры потребляют энергию даже в выключенном состоянии, что приводит к излишним затратам электроэнергии. Также рекомендуется использовать разумные удлинители, автоматически отключающие питание устройств, когда они переходят в режим ожидания, обеспечивая дополнительный уровень энергосбережения.

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Выбирайте энергоэффективные приборы

При покупке новой техники желательно выбирать энергоэффективные модели с меньшим потреблением энергии в режиме ожидания. Изделия с маркировкой ENERGY STAR разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму потребление энергии даже в режиме ожидания, что позволяет значительно сэкономить энергию в долгосрочной перспективе.

Выключайте из розетки редко используемые приборы

Изредка используемые приборы, например второй холодильник или запасной телевизор, следует выключать из розетки, когда они не используются, чтобы избежать лишнего потребления электроэнергии. Держа эти устройства отключенными от сети, пока они не понадобятся, можно значительно сэкономить электроэнергию.

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