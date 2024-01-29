Как уменьшить шум в помещении: Интересные лайфхаки

UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут снизить шум в помещении. Узнайте о действенных и простых способах.

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Шумоизоляция с помощью растений

Практический совет для уменьшения шума в помещении – разместить растения в доме. Такие виды, как каучуконосы, бостонские папоротники и лилии мира известны своей способностью поглощать и блокировать окружающий шум. Такой естественный подход не только уменьшает шум, но повышает привлекательность жилого пространства.

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Расположение мебели

Быстрый и простой способ снизить уровень шума в помещении есть изменение расположения мебели. Благодаря правильному положению таких предметов как диваны, стулья и книжные полки, можно создать препятствия, которые помогут свести уровень шума к минимуму. Кроме того, можно подумать об использовании ковров, ведь они способствуют поглощению звука.

Используйте звукопоглощающие панели

Использование звукопоглощающих панелей на стенах может значительно снизить уровень шума в помещении. Эти панели предназначены для улавливания и гашения звуковых волн, предотвращая их распространение и образование эха.

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