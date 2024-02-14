Как упростить уборку с помощью подручных материалов: 3 полезные лайфхаки

Узнайте, как можно использовать повседневные предметы в вашем доме для эффективной и экологической уборки. UAportal рассказал, что эти нетрадиционные методы помогут очистить ваш дом без использования агрессивных химических средств.

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Уксус, сода и лимоны

Следует проверить свои шкафы на наличие белого уксуса, пищевой соды и лимонов. Эти натуральные средства эффективны для очистки и дезинфекции разных поверхностей дома.

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Белый уксус можно использовать для удаления стойких пятен, дезодорирования холодильника и дезинфекции разделочных досок. Пищевая сода отлично подходит для чистки и устранения неприятных запахов, а лимоны можно использовать, чтобы навести блеск на металлических изделиях, почистить микроволновые печи и освежить мусорные баки.

Сухие салфетки для уборки

Сухие салфетки можно использовать для вытирания пыли, поскольку они уменьшают статическое электричество и притягивают грязь, что делает их эффективными для чистки электроники и труднодоступных мест. Кроме того, их можно использовать для протирания плинтусов и удаления шерсти домашних животных из мебели.

Зубная паста

Зубную пасту можно чистить и полировать столовое серебро, ювелирные украшения и хромированную фурнитуру. Ее мягкий абразивный характер делает ее пригодной для удаления потемнения и возобновления блеска. Кроме того, зубной пастой можно выводить небольшие пятна на коврах и эффективно удалять следы маркера или мела из стен.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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