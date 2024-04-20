Как упростить уборку с помощью подручных средств: 3 интересных лайфхака

Узнайте об эффективных и экологически чистых средствах для уборки вашего дома. UAportal рассказал, как без особого труда достичь отличных результатов.

Использование пищевой соды

Вместо того чтобы использовать агрессивные химические чистящие средства, попробуйте использовать пищевую соду как натуральную альтернативу. Смешайте ее с водой, чтобы получить пасту, которую можно использовать для чистки кухонных поверхностей и приборов. Посыпьте содой ковры и обивку перед пылесосом, чтобы естественным образом нейтрализовать неприятные запахи.

Уксус

Уксус также может быть отличным чистящим средством. Смешайте равные части его и воды, чтобы создать универсальное средство для дезинфекции и очистки различных поверхностей в вашем доме.

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Налейте уксус в мешочек и закрепите его над лейкой, чтобы удалить минеральные отложения и улучшить поток воды. Добавьте уксус в отделение для ополаскивателя посудомоечной машины, чтобы предотвратить образование пятен от воды на посуде.

Лимон

Лимоны могут служить естественным очистителем и дезодорантом в вашем доме. Разрежьте его пополам и используйте для очистки разделочных досок и деревянных кухонных принадлежностей.

Положите лимонную кожуру в мусоропровод и промойте холодной водой, чтобы освежить сток и устранить неприятные запахи. Кислотные свойства могут помочь удалить пятна от жесткой воды из кранов и светильников.

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