Как ускорить процесс уборки: 5 эффективных советов

UAportal поделился простыми и эффективными советами для людей, которые ищут эффективные стратегии, чтобы сделать процесс уборки более удобным. Таким образом, вы сможете сократить время и силы.

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Установите таймер для каждого задания

Таймер для каждой задачи может помочь вам оставаться сосредоточенными на задании. К примеру, если выделить 10 минут на уборку в гостиной, 5 минут на протирание кухонных столешниц и так далее, вы разбиваете процесс на управляемые части и не чувствуете себя перегруженным.

Многозадачность

Можно выполнять несколько заданий одновременно во время уборки. Включив музыку или прослушав подкаст, чтобы ускорить время, или соединив такие виды деятельности, как вытирание пыли с разговором по телефону, можно сделать работу менее изнурительной.

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Придавайте приоритет зонам с наибольшим использованием

Нужно сосредоточиться на самых грязных местах с высокой проходимостью. Начните с прихожей, гостиной и кухни, поскольку именно здесь чистота наиболее заметна.

Используйте средства для быстрой уборки

Приобретение товаров, которые помогают убирать эффективнее, очень важно. К примеру, держите под рукой коробку дезинфекционных салфеток для точечной очистки поверхностей и используйте пылесос с насадками, чтобы легко маневрировать вокруг мебели.

Убирайте каждый день

Затрачивая несколько минут каждый день на такие мелкие дела, как сбивание подушек, разложение вещей на свои места и протирание поверхностей, вы сможете поддерживать аккуратное пространство, не посвящая уборке много времени. Кроме того, установка еженедельного графика уборки может обеспечить последовательность.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома за несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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