Как ускорить уборку дома: 5 полезных и эффективных советов

Уборка является неоспоримой частью ежедневной рутины, и хотя она может потребовать определенной мотивации, чтобы начать, существуют практические уловки, которые помогут сделать этот процесс более легким и эффективным. UAportal рассказал 5 советов, которые точно вам пригодятся.

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Устраняйте беспорядок сразу

Вместо того чтобы позволять беспорядку накапливаться, возьмите за привычку убирать его немедленно. Не откладывайте мытье посуды или накопить предметы на потом. Своевременно расставляя вещи на отведенные для них места и моя посуду по мере использования вы сможете поддерживать порядок во всем доме.

Быстрое мытье посуды

После перекуса или чашки кофе найдите минутку, чтобы сразу помыть посуду.

Вытирайте грязь

Когда вы видите грязь или несовершенство, не сомневайтесь, берите тряпку и вытирайте. Оперативно устраняя мелкий беспорядок, вы не дадите ему скапливаться.

Сортируйте продукты

Как только вы вернулись из магазина, найдите время, чтобы сортировать и упорядочить продукты. Это обеспечит надлежащее хранение пищи и уменьшит риск их порчи.

Своевременная утилизация мусора

Не заполняйте мусорный бак до краев и не оставляйте его на утро. Каждый вечер выделяйте несколько минут, чтобы его выбросить. Делая это перед сном, вы поддержите свежесть жилья и будете предотвращать появление неприятных запахов.

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