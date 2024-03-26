Как ускорить уборку: три лайфхака от хозяек

UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые экономят время и облегчат уборку. С помощью них вы легко выведете сложные пятна, снизите потребность в дорогих моющих средствах и продлите срок службы ваших любимых вещей.

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Сода – универсальное средство

Если у вас нет традиционных чистящих посуды, столешниц или сантехники, не волнуйтесь – пищевая сода, ингредиент, который можно найти на каждой кухне, может стать вашим секретным оружием. Благодаря своим исключительным абразивным свойствам она без труда справится с различными задачами по уборке, включая мойку посуды, чистку плиты и поверхностей.

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Восстановите утюг с помощью соли

Если на вашем утюге образовался неприглядный известковый налет, то на помощь придет соль. Положите лист бумаги на гладильную доску, щедро посыпьте его солью и включите утюг на максимальную мощность. Проведите ею по бумаге и наблюдайте как грязь и остатки исчезают.

Меламиновые губки

Меламиновые губки – это бесценные инструменты для легкого удаления стойких пятен. Благодаря своим универсальным очистительным свойствам, они эффективно удаляют грязь и жир с разных поверхностей.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома за несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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