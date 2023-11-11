Как успешно пройти собеседование: советы

UAportal подготовил практические советы, которые помогут выделиться среди конкурентов и произвести впечатление на потенциальных работодателей во время собеседования. Как легко и успешно пройти ее – вы узнаете в нашем материале.

Видео дня

Исследование компании

Тщательное изучение деятельности компании перед собеседованием – важный шаг, который не следует пропускать. Изучение информации о продуктах и услугах компании, ее миссии и ценностях, а также последние новости и события очень важно.

Практика ответов на собеседовании

Чтобы повысить свои шансы на успех во время собеседования, очень важно потренироваться и усовершенствовать свои ответы. Важно потратить время на подготовку примеров, эффективно демонстрирующих навыки, достижения и умения решать проблемы.

Читайте также: Пять причин немедленно покинуть собеседование: признаки токсического руководства

Первое впечатление

Первое положительное впечатление на собеседовании имеет огромное значение. Подходящая одежда и пунктуальность являются ключевыми факторами. Следует провести тщательное исследование, чтобы определить дресс-код компании и выбрать наряды, соответствующие ее культуре и отрасли.

Энтузиазм и уверенность

Облучение энтузиазма и уверенности во время собеседования имеет фундаментальное значение. Следует продемонстрировать неподдельный интерес к роли и компании, активно участвуя в разговоре и задавая вдумчивые вопросы.

Письмо благодарности

После собеседования можно выразить благодарность и подтвердить свою заинтересованность в вакансии, отправив персонализированное благодарственное письмо или электронное письмо. Рекомендуется ссылаться на конкретные моменты, которые обсуждались на собеседовании, чтобы подчеркнуть свой профессионализм и оставить положительное и длительное впечатление.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!