Как устранить неприятные запахи на кухне: 3 полезных лайфхака

Сильные запахи на кухне по разным причинам не являются редкостью. Аромат от приготовления пищи, например, при жарке рыбы может быть достаточно устойчивым. UAportal рассказал о натуральных средствах, которые помогут устранить эти нежелательные запахи и восстановить приятную атмосферу на кухне.

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Соль

Поваренная соль, если применять ее правильно, может помочь. Высыпав чайную ложку на горячую плиту, можно быстро устранить неприятные запахи. Однако важно не переборщить с солью, достаточно умеренного количества.

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Цитрусовая кожура

В следующий раз, когда будете есть апельсин или лимон, не выбрасывайте кожуру. Эти остатки обладают невероятными свойствами поглощать запахи. Уложите кожуру на горячую конфорку и наблюдайте за исчезновением неприятных запахов.

Кофе

Если вы предпочитаете простой подход с минимальными усилиями, вам подойдет кипячение кофе. Этот метод предлагает двойную пользу: вы не только будете наслаждаться вкусным бодрящим напитком, но и устраните кухонный запах. Имейте в виду, что приготовление кофе в кофемашине дает лучшие результаты, чем использование растворимого.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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