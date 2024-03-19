Как устранить неприятные запахи в холодильнике: 5 эффективных советов

Неприятные запахи в холодильнике могут возникать по разным причинам, например, из-за забытых просроченных продуктов или плотно закрытой дверцы в нерабочий период. UAportal рассказал, чтобы устранить эти ароматы, следует воспользоваться народными средствами.

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Газеты

Положите смятые листы газет на полки холодильника. Бумага действует как естественный поглотитель запахов. Не забывайте заменять газету каждые пять дней для достижения максимальной эффективности.

Хлеб

Используйте сухой кусок хлеба для устранения неприятных запахов. Просто положите его в холодильник, и он поможет нейтрализовать неприятные ароматы.

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Перекись водорода

Отличным вариантом для устранения запахов является очистка холодильника с помощью перекиси водорода. Смочите им хлопчатобумажную ткань и тщательно протрите стенки холодильника.

Уксус

Во время размораживания подумайте о том, чтобы вымыть его внутреннюю часть смесью воды и уксуса. Кислотные свойства помогут устранить нежелательные запахи.

Чайные пакетики

Использованные пакетики чая могут служить эффективным средством для устранения неприятных запахов. Положите их среди продуктов в холодильник, убедившись, что они хорошо процежены. Не забывайте менять чайные пакетики еженедельно для достижения оптимального результата.

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