Как устранить неприятные запахи в вашем доме: 4 простых способа

В каждом доме со временем появляется уникальный и стойкий запах. Хотя современные квартиры оборудованы эффективными вентиляционными системами, предотвращающими застой воздуха, в некоторых помещениях, например, в шкафах, может не хватать должного потока воздуха, что приводит к появлению неприятных запахов. Если у вас есть дело с этой проблемой, попробуйте следующие лайфхаки, которые подготовил UAportal.

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Прежде всего, важно определить источник неприятного запаха. Найдя причину, вы сможете принять необходимые меры для ее устранения. Также важно помнить, что обеспечение чистоты и порядка имеет большое значение для поддержания приятного запаха в вашем доме. Возьмите за привычку ежедневно убирать в туалете и не забывайте регулярно опорожнять и чистить мусорное ведро.

1. Духи

Ваши духи могут служить быстрым освежителем воздуха. В частности, можно использовать любой одеколон.

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2. Запах домашних животных

Смешайте 150 мл воды, 100 мл перекиси водорода и 0,5 чайной ложки моющего средства. Нанесите этот раствор на пораженный участок, особенно на ковры, загрязненные мочой домашних животных.

3. Соль от запаха краски

Для борьбы с сильным запахом краски при ремонте используйте соль. Расставьте несколько небольших сосудов, наполненных солью. Она помогает поглощать и нейтрализовать неприятные запахи.

4. Свечи

Свечи могут эффективно устранить нежелательный запах табака. Разместите их по всей комнате, чтобы наслаждаться свежей и приятной атмосферой.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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