Как устранить стойкие запахи в старой квартире: 3 эффективных лайфхака

Старые квартиры, особенно те, в которых давно не производился ремонт, часто обладают сильным и стойким запахом. Даже после тщательной уборки с использованием различных средств бытовой химии проблема может не исчезнуть. UAportal подготовил три лайфхака для борьбы с этой проблемой, используя доступные средства.

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Уксус

Помимо кулинарного использования, столовый уксус является отличным чистящим средством. Он подходит для протирания полов, мебели и декоративных элементов.

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Для приготовления раствора смешайте 2 столовых ложки 9% уксуса с 1 стаканом воды. При появлении стойких запахов повторить процесс уборки 2-3 раза, обеспечив надлежащее проветривание.

Пищевая сода

Пищевая сода – это мощное средство для борьбы с неприятными запахами, не оставляющее следов и разводов. Используйте этот раствор для отделки полов и гладких поверхностей. Для достижения оптимального результата смешайте 100 г соды с 1 литром воды.

Марганец

Считается мощным средством, перманганат калия, также известный как марганец, служит для многих целей. Он эффективен для чистки полов, мебели, ковров и даже для стирки одежды. Марганец мощно действует против затхлых запахов, плесени и обеспечивает тщательную дезинфекцию поверхности.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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