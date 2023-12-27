Как устранить запах горелого на кухне: Советы от опытных хозяек

Запах горелого является одним из тех неприятных ароматов, которые могут быстро заполнить кухню и остаться там на долго. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут решить эту проблему.

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Пищевая сода и уксус

Слой пищевой соды следует посыпать на пораженные поверхности и оставить на несколько минут, а затем разбрызгать уксус. Реакция меж двумя ингредиентами поможет нейтрализовать запах горелого. Затем важно протереть поверхности влажной тряпкой.

Кипячение лимонной воды

Наполните кастрюлю водой и добавьте несколько ломтиков лимона. Дайте воде закипеть в течение нескольких минут, чтобы пар разнес освежающий цитрусовый аромат по всей кухне. Содержащиеся в лимоне натуральные масла помогут нейтрализовать запах горелого и оставят кухню пахнуть свежестью и чистотой.

Поглотители запаха с активированным углем

Чтобы устранить стойкий запах горелого из кухни, можно воспользоваться поглотителем запаха с активированным углем. Эти маленькие ячеистые пакетики можно разместить в разных местах кухни, например, у пригоревшей поверхности или в холодильнике, если запах распространился.

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Вентиляция и очистка воздуха

Надлежащая вентиляция имеет решающее значение для устранения запаха гари на кухне. Открывание окон и использование вытяжных вентиляторов позволяет свежему воздуху циркулировать и выветривать запах горелого.

Спрей для глубокой очистки и нейтрализации запахов

Для тщательного устранения запаха горелого может потребоваться глубокая очистка кухонных поверхностей и приборов. Мягкий, неабразивный очиститель можно использовать для удаления остатков пригоревшей и стойкой вони.

Раньше UAportal писал о различных природных методах, которые позволяют быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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