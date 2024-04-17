Как устранить засор труб в домашних условиях: 3 практичных лайфхака

Устранение засоров в домашних условиях может быть сложной задачей. UAportal подготовил эффективные лайфхаки, предлагающие практические решения для быстрого и эффективного решения этой проблемы.

Использование пищевой соды и уксуса

Один из эффективных способов устранения засорения труб в домашних условиях состоит в использовании комбинации пищевой соды и уксуса. Для начала в трубу следует налить кастрюлю кипятка, чтобы ослабить закупорку.

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После этого в канализацию следует всыпать полстакана пищевой соды, а затем полстакана уксуса. Дав смеси настояться около 30 минут, можно залить еще одну кастрюлю кипятка, чтобы смыть засор.

Использование сантехнической змейки

Еще один полезный лайфхак для устранения засоров труб в домашних условиях состоит в использовании сантехнической змейки. Процесс начинается с того, что вы вставляете ее в канализацию и поворачиваете ручку, чтобы маневрировать ею по трубам. Когда вы добьетесь засорения, продолжайте толкать и крутить змейку, чтобы разбить засор и устранить закупорку.

Самодельное средство для прочистки канализации

Для тех, кто предпочитает самодельные средства для устранения засоров в домашних условиях, можно создать простой и эффективный очиститель, используя комбинацию соли, пищевой соды и винного камня. Смешав по 1/2 стакана каждого ингредиента и высыпав его в канализацию, а затем залив двумя стаканами кипятка, вы сможете разбить и удалить загрязнение.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

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