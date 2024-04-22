Как увеличить урожай малины: растения, которые не стоит сажать рядом

Малина может быть достаточно требовательной к своим соседям, поэтому важно знать, что не стоит сажать рядом. UAportal подготовил несколько ключевых советов для лучшего роста и урожайности ягод.

Щавель

Избегайте посадки щавеля и кукурузы рядом с малиной. Эти растения могут замедлить рост растения.

Фасоль

Малина не любит запах стручковой фасоли. Выделяющиеся бобами вещества могут препятствовать росту побегов растения, поэтому лучше держать их на расстоянии друг от друга.

Редис и петрушка

Будьте осторожны с редиской и петрушкой. Эти растения не только ограничивают рост малины, но и могут повлиять на ее вкус.

Виноград

Непростым может оказаться соседство с виноградом. Он имеет тенденцию убирать важные питательные вещества из почвы, оставляя меньше для малины. С течением времени это может даже привести к гибели кустов ягоды.

Вишня

Вишни должны находиться на максимальном расстоянии от малины. Они не только снижают урожайность ягод, но и могут содержать личинки майского жука, которые могут нанести вред кустам.

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Клубника

Помните, что клубника, черника, картофель и помидоры не являются идеальными соседями для малины. Эти растения конкурируют за ресурсы и могут передавать болезни и вредителей друг другу.

Полезные соседи

Не считая того, некие растения могут принести пользу малине. Крапива может помочь уменьшить количество вредных насекомых вокруг малины. Красная бузина обеспечивает защиту своим приятным ароматом. Бархатцы, майоран, базилик, морковь, лук, чеснок и шалфей могут отпугивать вредителей своими уникальными ароматами, хотя они могут несколько изменить вкус малины.

Кроме того, есть некоторые растения, которые могут повысить общую урожайность малины. Яблоня, укроп, смородина, ежевика, рябина, слива, груша, можжевельник, розы и барбарис являются отличными спутниками малины.

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