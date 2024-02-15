Как вернуть блеск серебряным изделиям: 3 полезные лайфхаки

UAportal рассказал о простых и легких способах, которые могут помочь восстановить блеск ювелирных украшений и столовых приборов. Речь идет об использовании пищевой соды, алюминиевой фольги, зубной пасты, а также лимона и соли.

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Пищевая сода и фольга

Возьмите миску и выстелите ее алюминиевой фольгой. Наполните горячей водой и добавьте столовую ложку пищевой соды. Потускневшие серебряные изделия нужно опустить в миску и оставить на несколько минут.

Мягкой тряпкой необходимо осторожно потереть серебро, и потускнение исчезнет. В завершение промойте серебро в теплой воде и досуха отполируйте чистой тряпкой, чтобы придать ему блеск.

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Зубная паста

Возьмите негелевую зубную пасту белого цвета и нанесите небольшое количество на мягкую ткань. Ее следует осторожно втереть в потускневшие участки серебра, а затем тщательно смыть теплой водой. Чистой тряпкой нужно вытереть серебро досуха и отполировать до блеска.

Лимон и соль

Лимон следует нарезать ломтиками и посыпать солью со стороны среза. Натрите им потемневшие участки серебра, слегка нажимая на них. После этого промойте изделие в теплой воде и протрите его чистой тряпкой.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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