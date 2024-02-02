Как вернуть цвет белому подоконнику: 3 эффективных лайфхака.

Пластиковые подоконники со временем могут пожелтеть, даже у заботливых владельцев домов, регулярно убирающих их. UAportal рассказал, что существуют простые лайфхаки, которые помогут восстановить их первоначальную красоту и белизну. Следуя этим простым советам, вы сможете эффективно очистить пластиковый подоконник.

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Хозяйственное мыло

Один из эффективных подходов – использовать хозяйственное мыло, натереть кусок на стружку. Его нужно растворить в воде. Вымыв подоконник таким средством, можно добиться превосходного результата, вернув ему первозданную белизну.

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Перекись

Если в вашей аптечке есть перекись, вам повезло. Нанесите это отличное средство на мягкую сторону губки и начинайте мыть подоконник. Вы заметите, что желтизна постепенно исчезает, возвращая исходный цвет.

Алкоголь

Находчивые хозяйки часто держат под рукой небольшое количество водки, поскольку она служит для разных бытовых целей. Во-первых, убедитесь, что на подоконнике нет свежей грязи. Затем пропитайте водкой хлопчатобумажную салфетку и начните обрабатывать пораженные участки, алкоголь не наносит вреда пластику, однако вернет его белый цвет.

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