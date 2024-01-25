Как вести себя во время собеседования: Три действенных совета

Когда вы устраиваетесь на новую работу, очень важно произвести положительное впечатление за очень короткий промежуток времени. Ваше поведение во время собеседования – ключ к успеху. UAportal подготовил три важных лайфхака, соблюдение которых значительно повысит ваши шансы на трудоустройство.

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Быстрый ответ

Убедитесь, что вы отвечаете быстро, когда с вами связываются по электронной почте по вашему резюме. Не отвечайте голосовым сообщениям, а лучше потратьте время на написание вдумчивого ответа без орфографических ошибок. Общаясь с мобильным телефоном, убедитесь, что вы находитесь в тихой и спокойной среде.

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Тщательно изучите информацию о компании

Прежде чем идти на собеседование, важно собрать как можно больше информации о компании. Обратите внимание на такие детали как ассортимент продукции или услуг, стандарты качества и опыт работы с клиентами. Это позволит вам сформулировать свои идеи относительно того, как вы можете внести свой вклад в успех компании, выделяя себя среди других кандидатов.

Одевайтесь и ухаживайте за собой

Внешний вид играет значительную роль во время собеседования. Выбирайте чистую, аккуратно выглаженную одежду, которая создает профессиональный имидж. Избегайте футболок, рваных джинсов и кроссовок. Кроме того, обратите внимание на ногти и волосы, убедитесь, что они чисты и ухожены.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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