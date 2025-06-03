Как вкусно пожарить стейк

Вкусно пожарить стейк.

Можно дома на сковороде (если забыли – пишите в комментариях – я сниму).

А можно и на открытом огне.

Правила вкусного стейка:

1. Выбирайте хорошие, красивые стейки

Лучше всего, когда мясо выдержано: влажное или сухое созревание. Это значит, что не просто подобраны особые породы бычков, а еще и лучшая подготовка созревания. Это аутолиз мяса, и оно становится более мягким и ароматным.

2. Если указывают породу говядины – это тоже признак хорошего производителя.

3. Жир – это самое ценное в мраморном мясе. Есть даже распределение на определенные категории – prime, choice, select. Но главное – не мягкость мяса, а жирность. Поэтому для шефа самое красивое – когда его много. Кстати, повара часто говорят: вкус именно в жире.

4. Вкусные стейки – это не только рыбай. Есть еще Нью-Йорк, Шато Бриан и альтернативные части — тот же стейк мясника или лопатка. У мяса все части немного разные по вкусу, но могут быть немного "жевательные". Филе миньон – нейтральное на вкус.

5. Ну и главное – прожарка. Важно, чтобы белки не были полностью готовы – тогда они обладают наилучшими органолептическими свойствами.

Основные степени прожарки:

• Well done – полностью готово, не рекомендуют

• Medium well – хорошо для жирных частей

• Medium — моя любимая: белок уже "тронутый" температурой, но мясо сочное и розовое

• Medium rare — сырое теплое мясо, но с вкусной корочкой

• Rare – сырое, чуть теплое внутри, но с корочкой

Качественное мясо можно есть сырым, как в тартаре.

MEDIUM

Мясо нужно пожарить с одной стороны на сильном огне до румяной корочки. С каждой стороны – по 2 раза.

Затем отложить в теплое место – можно на деревянной доске или в фольге на 10–14 мин, чтобы "отдохнуло".

И еще раз быстро обжариваю по обе стороны — для свежей, вкусной корочки.

Я солю и перчу сверху уже в конце приготовления.

На природе к стейку вкусно приготовить ароматное масло.

С луком и чесноком, сбрызнутым вустерширским соусом, острым перцем. Можно добавить зелень петрушки и кинзы (по желанию), черный перец и копченую паприку — будет очень вкусно!