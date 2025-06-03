Как вкусно пожарить стейк
Вкусно пожарить стейк.
Можно дома на сковороде (если забыли – пишите в комментариях – я сниму).
А можно и на открытом огне.
Правила вкусного стейка:
1. Выбирайте хорошие, красивые стейки
Лучше всего, когда мясо выдержано: влажное или сухое созревание. Это значит, что не просто подобраны особые породы бычков, а еще и лучшая подготовка созревания. Это аутолиз мяса, и оно становится более мягким и ароматным.
2. Если указывают породу говядины – это тоже признак хорошего производителя.
3. Жир – это самое ценное в мраморном мясе. Есть даже распределение на определенные категории – prime, choice, select. Но главное – не мягкость мяса, а жирность. Поэтому для шефа самое красивое – когда его много. Кстати, повара часто говорят: вкус именно в жире.
4. Вкусные стейки – это не только рыбай. Есть еще Нью-Йорк, Шато Бриан и альтернативные части — тот же стейк мясника или лопатка. У мяса все части немного разные по вкусу, но могут быть немного "жевательные". Филе миньон – нейтральное на вкус.
5. Ну и главное – прожарка. Важно, чтобы белки не были полностью готовы – тогда они обладают наилучшими органолептическими свойствами.
Основные степени прожарки:
• Well done – полностью готово, не рекомендуют
• Medium well – хорошо для жирных частей
• Medium — моя любимая: белок уже "тронутый" температурой, но мясо сочное и розовое
• Medium rare — сырое теплое мясо, но с вкусной корочкой
• Rare – сырое, чуть теплое внутри, но с корочкой
Качественное мясо можно есть сырым, как в тартаре.
MEDIUM
Мясо нужно пожарить с одной стороны на сильном огне до румяной корочки. С каждой стороны – по 2 раза.
Затем отложить в теплое место – можно на деревянной доске или в фольге на 10–14 мин, чтобы "отдохнуло".
И еще раз быстро обжариваю по обе стороны — для свежей, вкусной корочки.
Я солю и перчу сверху уже в конце приготовления.
На природе к стейку вкусно приготовить ароматное масло.
С луком и чесноком, сбрызнутым вустерширским соусом, острым перцем. Можно добавить зелень петрушки и кинзы (по желанию), черный перец и копченую паприку — будет очень вкусно!