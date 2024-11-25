Как вкусно засолить сельдь или скумбрию

Сельдь или скумбрия, засоленная собственноручно, – это не только вкусно, но и быстро в приготовлении. Попытайтесь!

Выбирайте качественную замороженную рыбу, а с маринадом поможет готовый набор для маринования сельди.

Для 3-х красивых рыб:

(У меня было 2100 г целой рыбы, из которой получилось 1050 г филе)

2 пачки приправы Ирис для маринования сельди

2 красные луковицы

острый перец, душистое масло – по желанию

Очищаю рыбу на чистое филе и нарезаю кусочками, чтобы готовое блюдо было легко доставать из емкости.

Готовлю маринад: 2 пачки приправ добавляю до 600 г воды (чуть меньше, чем указано на упаковке), довожу до кипения и охлаждаю. Добавляю 15 мл яблочного уксуса – люблю умеренно кислый вкус!

(Этот этап можно сделать заранее.)

В емкость, которую можно накрыть крышкой, выкладываю кусочки филе, резаный лук, немного острого перца, заливаю холодным маринадом. Сверху накрываю еще кольцами лука и добавляю душистое масло.

Маринад выходит приятно соленым и умеренно пряным – для меня идеальный баланс!

Ставлю в холодильник на 12 часов – и собственноручно приготовленная вкусня готова.

В холодильнике блюдо хранится до 5-6 дней, но, на мой взгляд, лучше всего в первые 3 суток. Особенно с картофельным пюре и кусочком украинского хлеба. Это просто невероятно вкусно.

Попытайтесь!