Как ни странно, в современном обществе до сих пор живы устаревшие убеждения. Одно из них — стереотип неполной семьи. Мол, мать не сможет хорошо воспитать сына в одиночку.

В нашей статье мы разберемся, так ли это, а также дадим советы, как воспитать сына, чтобы он вырос успешным мужчиной.

Нужен ли мальчику отец?

Проявления любви матерей и отцов к детям отличаются. Мамы делают это беззаветно, безусловно, по наитию. Любовь и ласка от отца — явление предметное, часто связано с поведением, достижениями детей. Но именно отцовская тактика прививает младшему поколению ценностное отношение к себе и к миру — уважать и любить нужно за что-то.

Часто именно отец — образец для подражания. Его пример учит ребенка действовать эффективно в разных жизненных сценариях. Но не просто эффективно, а так, как подобает мужчине. Через отца мальчик познает мужскую субкультуру, приобщается к мужским увлечениям и хобби. Но главная функция родителя — уравновешивать воспитание матери.

Есть отец или нет, мужское воспитание должно обязательно присутствовать в жизни мальчика. Хотя бы с помощью дедушек, дядей, крестных или других представителей сильного пола из близкого окружения. Найти такого человека — задача матери, которая всерьез обеспокоена вопросом, как вырастить мальчика без отца.

Недостатки "женского" воспитания

Кто лучше знает, как воспитывать ребенка, если не его родная мать? Оно-то так, но и здесь бывают перегибы. Самый заметный и нежелательный — гиперопека, которая приводит к тому, что мальчик превращается в маменькиного сыночка.

Но есть и другие негативные последствия женского воспитания. Как еще матери могут навредить своим сыновьям:

навязывать образ идеального мальчика;

расхваливать, баловать или, наоборот, перегибать с жесткостью из-за боязни дать слабину;

сформировать боязнь мира, неадекватное отношение к трудностям (беги, а не борись);

ввести в созависимые отношения, вменяя ребенку вину за испорченную молодость или неудачный брак (если, например, муж бросил во время беременности);

тиранить ребенка, навязывая ему ответственность за весь мужской пол;

привить сыну недоверие к девушкам путем экстраполяции неудач из своего прошлого на его будущее.

Действия неопытной в вопросах воспитания матери напоминают блуждание в потемках. Ее ведь никто не учил, как правильно воспитывать сына без отца. И если мать инстинктивно не выберет путь адекватного родительства, последствия могут быть самыми печальными.

По отношению к девочкам список потенциальных психологических увечий почти тот же, но риски, что все именно так и случится, ниже. И все из-за того, что мама сама когда-то была девочкой, поэтому интуитивно понимает, как с ними нужно обращаться.

Может ли мама заменить отца

Вольфганг Гёте писал "Самая лучшая мать — та, которая может заменить отца, когда его не станет". Но давайте подумаем, нужно ли стараться быть для сына и мамой, и папой

Когда рождается малыш, то весь его мир сконцентрирован вокруг одного человека — матери. Она дает еду, тепло, чувства защищенности и покоя.

В первый год жизни наличие отца нельзя назвать крайне важным для крохи. Все его потребности способна удовлетворить мать. Другое дело, что самостоятельный уход за младенцем изматывает, и наличие рядом мужа-помощника здорово облегчает жизнь женщине.

Малыш растет, и с каждым годом роль отца в его жизни увеличивается. Если говорить прямо, то папа — это третий, который отнюдь не лишний. Он не только уравновешивает материнское воспитание и вводит мальчика в социум, но и не допускает абсолютного эмоционального слияния матери и ребенка. Что чревато многими нежелательными последствиями для обоих участников союза.

В этом контексте отсутствие отца замедляет естественный процесс сепарации ребенка от матери, который стартует в 3 года и продолжается вплоть до совершеннолетия: парень становится все более независимым от родителей.

Качества настоящего мужчины

Как бы сильно мама ни старалась заменить отца, у нее это не получится, но вот вырастить сына настоящим мужчиной вполне под силу. То есть очень важно сместить акценты с желания быть ребенку и мамой, и папой на стремление воспитывать маленького человечка так, чтобы у него развились все те качества, за которые формально отвечает отец.

Что это за качества:

самостоятельность;

целеустремленность;

настойчивость;

смелость;

умение держать слово и доводить дело до конца;

справедливость;

усидчивость (увлеченность).

Кстати, желание играть обе роли может обернуться тем, что ребенок, фактически, потеряет обоих родителей. Вместо нежной, заботливой, любящей мамы он получит генерала в юбке, который способен разве что на бестолковый вышкол, вместо истинного мужского воспитания.

Иногда мать будет чувствовать вину за излишнюю строгость. И чтобы как-то компенсировать это ощущение, станет во всем потакать сыну, что несет другие риски — способствует развитию инфантильности у ребенка. В общем, лёд настолько тонок, что нечего на него ступать. Вы не должны заменять ребенку отца. И не сможете этого сделать, как бы ни хотелось.

Как воспитать мальчика без отца: 7 советов матерям

Сегодня растить детей без второй половинки — привычное дело. Этому поспособствовали как позитивные, так и негативные факторы: постоянно растущее количество разводов (42 на 100 браков), возможность женщин самим достойно зарабатывать (а значит — содержать себя и ребенка), сокращение средней продолжительности жизни мужского населения и пр.

Но все же, как мы говорили выше, ребенку необходимо не только женское, но и мужское воспитание. Как этого добиться, воспитывая мальчика без отца?

✓ Первый вариант — найдите значимого взрослого, который будет проводить с ребенком время, учить его мужским занятиям, передавать свой опыт и знания. Пусть это будут редкие встречи, но они очень важны для воспитания мальчика.

✓ Второй вариант — если отец ребенка хочет общаться с сыном, не препятствуйте этому, даже если вы с ним расстались на негативе и есть материальные/имущественные претензии. Пусть это будут встречи на нейтральной территории, короткие и нерегулярные, но очень важно сохранить хоть какое-то общение. А если папа вызывается принимать полноценное участие в воспитании сына, позвольте им видеться настолько часто, насколько это возможно.

✓ Третий вариант — воспитание сына отчимом. Во время знакомства и на старте их отношений матери придется проявить чудеса выдержки: мальчики могут бурно ревновать маму к новому мужу. Но если отчим будет заинтересован установить с ребенком товарищеские отношения, то сможет растопить лед в детской душе и стать для него настоящим другом, наставником и проводником в мужской мир.