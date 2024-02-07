Как восстановить дыхание после тренировки: 5 действенных советов

Ощущение учащенного сердцебиения и одышки после интенсивной тренировки – вполне нормальное явление. В частности, одышка может свидетельствовать о том, что уровень нагрузки был слишком интенсивным или отдых между упражнениями был недостаточным. Чтобы эффективно контролировать дыхание во время и после физических нагрузок, UAportal дает следующие рекомендации.

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1. Упражняйте ритмическое дыхание

Хотя это может показаться простым, поддержание постоянного ритма дыхания имеет большое значение. Рекомендуется установить схему дыхания еще до завершения тренировки. Во время бега сосредоточьтесь на поиске удобного шага для выдоха, как правило, на третьем или четвертом шаге.

2. Глубокие вдохи и полные выдохи

Выбирайте плавное и непрерывное дыхание. Глубоко вдыхайте, чтобы обеспечить легкие достаточным количеством кислорода и полностью выдыхать.

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3. Поддерживайте правильную осанку

Во время тренировки важно держать спину прямо, чтобы облегчить дыхание и насыщение организма кислородом.

4. Носовое дыхание

По возможности дышите носом во время и после физической активности. Однако, если вам тяжело, можно ненадолго перейти на дыхание ртом.

5. Примите соответствующую позу для восстановления

После завершения тренировки примите определенную позу, способствующую восстановлению. Положите руки за голову или слегка наклонитесь вперед, положив ладони на колени.

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