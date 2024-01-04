Как восстановить самые грязные кухонные полотенца: Эффективные лайфхаки

Кухонные полотенца, незаменимый помощник на любой кухне, склонны к накоплению микробов и стойким жирным пятнам. Регулярная стирка имеет решающее значение для поддержания чистоты и гигиены. UAportal подготовил лайфхаки, чтобы вернуть белоснежный вид кухонным полотенцам.

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Кипячение может показаться логичным решением, но оно подходит только для простых вафельных и светлых полотенец. Для махровых и синтетических материалов предпочтительным подходом будет замочить их в смеси с отбеливателем. Однако, если вы предпочитаете альтернативные методы, есть и другие эффективные варианты, которые следует рассмотреть.

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Соль и уксус

Сделайте раствор, растворив по одной столовой ложке соли и уксуса в литре воды. Окуните полотенце в эту смесь и оставьте на ночь. После замачивания стирайте полотенце в обычном режиме.

Содовый раствор

Сода – универсальный ингредиент, часто используемый в кулинарии, уборке и даже стирке – также может помочь обновить ваши кухонные полотенца. Растворите столовую ложку соды в литре воды и окуните полотенце в раствор примерно на 4-5 часов. После этого приступайте к обычной стирке.

Перекись водорода

В емкости нагрейте 6 л воды примерно до 70 градусов. Добавьте в этот раствор две столовых ложки перекиси водорода и одну ложку нашатырного спирта. Замочите полотенце в смеси на 20 минут. После этого не забудьте тщательно прополоскать его, чтобы устранить какие-либо неприятные запахи.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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