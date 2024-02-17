Как всегда поддерживать чистоту и порядок в прихожей: 3 полезных лайфхака

Поддержание чистоты в прихожей имеет важное значение. UAportal рассказал о лайфхаках, которые помогут вам облегчить этот процесс.

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Используйте настенные крючки

Один из эффективных лайфхаков для поддержания порядка в прихожей – это использование настенных крючков, чтобы повесить часто используемые вещи, такие как ключи, шляпы и сумки. Используя их, вы получаете специально отведенное место, предотвращающее беспорядок в прихожей. Кроме того, настенные крючки могут помочь освободить пространство на полу или столе, способствуя чистоте и упорядоченности.

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Хранение обуви

Еще один отличный лайфхак для поддержания порядка в прихожей – это внедрение решений для хранения обуви, таких как обувные стойки, полки или корзины. Это предотвращает разбрасывание обуви по полу в прихожей, обеспечивая ему специально отведенное место.

Место для мелких предметов

Создание специального места для мелких предметов в прихожей может существенно способствовать его чистоплотности. Эту зону можно оборудовать небольшим столиком, лоханкой или лотком для хранения почты, ключей и других мелочей. Выделив специальное место, куда можно "кинуть" эти вещи, как только вы зайдете в дверь, вы не дадите им накапливаться и создавать беспорядки.

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