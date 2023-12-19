Как выбрать идеальную новогоднюю елку: Три совета

Когда дело доходит до поиска идеальной натуральной елки, следует помнить об определенных правилах, которые помогут вам в этом процессе. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут выбрать новогоднюю елку.

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Как правильно выбрать елку по размеру

При выборе натуральной елки важно измерить высоту потолка перед тем, как отправляться за покупкой. Это поможет выбрать дерево, которое хорошо впишется в интерьер и не потребует обрезки. Также важно учесть ширину елки, чтобы убедиться, что она не будет занимать много места в комнате.

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Проверка свежести

Елку следует легонько потрясти, чтобы проверить, не опадает ли много игл. У свежей елки потеря хвои при легком встряхивании будет минимальной. Кроме того, осторожно проведя пальцами по веткам, можно проверить их гибкость и убедиться, что хвоя не сухая и не ломкая.

Учитывайте форму дерева

Выбирая, следует проверить общую форму и симметрию дерева. Ищите хорошо сбалансированный вариант с равномерно распределенными ветвями. Это обеспечит эстетичный вид елки после ее украшения.

Напомним, ученый ответил, какая елка экологичнее: искусственная или натуральная.

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