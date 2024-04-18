Как выбрать качественную говядину: основные советы и рекомендации

При покупке говядины важно выбрать только самую свежую. UAportal узнал, как знания о правильном цвете, запахе и текстуре мяса помогут найти качественный продукт.

Цвет

При выборе свежей говядины важно обратить внимание на ее цвет. Следует искать яркое вишнево-красное мясо, с белыми или кремовыми прослоями жира. Желательно избегать говядины коричневого оттенка.

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Из каких частей тела вырезано мясо

Различные части говядины имеют разный вкус и нежность. Для ищущих нежную по вкусу рекомендуются вырезка или рибай. Для более ароматного мяса лучше выбрать ошейок или грудину.

Классификация мяса

Говядину классифицируют в зависимости от качества и консистенции, начиная от высшего сорта и заканчивая селективным и стандартным. Говядина высшего сорта имеет мраморную структуру, тогда как сорта Select и Standard более постные.

Запах

Свежая говядина должна обладать приятным нерезким запахом. Следует избегать говядины с кислым, химическим или гнилым ароматом. Кроме того, если от говядины будет сильно пахнуть аммиаком, ее следует избегать, поскольку это может быть признаком порчи.

Спрашивайте о продукте у мясников

Не стесняйтесь спрашивать у мясника рекомендации или детали по говядине. Он может предоставить ценную информацию о том, как лучше всего нарезать мясо для определенных блюд, советы по хранению.

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